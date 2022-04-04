Макс Барских признался, что ненависть к россиянам с каждым днем растет все больше

Макс Барских высказался о россиянах после фото из Бучи / Фото: скриншот

Макс Барских, который недавно вступил в ВСУ, как и все не может придти в себе после ужасных кадров из Бучи. Певец записал видеообращение и отметил, все это невозможно простить.

Ненависть к русским, России и всему что с ней связано просто растет с каждой секундой. Каждый русский, кто поддерживает по-прежнему Путина и все действия, который он совершает, являются самыми настоящими фашистами. Даже хуже чем когда-то было в Германии. Очень надеюсь, что зло будет наказуемо и каждый россиян ощутит всю боль, которую переживают украинцы

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Напомним, после нападения РФ на Украину Макс Барских решил отказаться от концертов в России. Кроме того, певец запретил использовать свою музыку на территории страны-агрессорки. Также недавно Макс Барских призвал украинцев игнорировать всех рашистов и не поддаваться на их провокации, а сохранять энергию для себя.

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