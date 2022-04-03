Макс Барских сменил микрофон на оружие в рядах ВСУ

Макс Барских проходит военные учения / Фото: instagram.com/max_barskih

Певец Макс Барских, в отличии от других своих коллег, показал, что на самом деле означает защищать интересы своей страны. Поэтому исполнитель отказался от всех проектов в РФ и сейчас продолжает восхищаться своей родиной.

Кроме того, сделать это Барских решил не только словом, но и делом. Певец вступил в ряды вооруженных ил Украины, чтобы защищать суверенитет нашей страны.

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В своем Instagram музыкант записал видеообращение, в котором рассказал, что сейчас проходит военные учения. Для поклонников, как и для самого артиста, это стало неожиданностью.

С завтрашнего дня начинаю учения. Кто бы мог представить? Месяц назад все, что было у меня в руках – это микрофон, но сейчас времена меняются, – смеясь рассказала поклонникам Барских.

Ранее Макс Барских призвал украинцев игнорировать всех рашистов и не поддаваться на их провокации, а сохранять энергию для себя.

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Также музыканты стал одним из тех украинских исполнителей, который записали очень трогательные и патриотические песни в период войны. Сайт "Сегодня" собрал все новые украинские хиты в одной подборке.

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