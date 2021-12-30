Макс Барских засветил кольцо на "том самом пальце": помолвлен ли артист

Макс Барских появился на видео с кольцом на безымянном пальце / Фото: instagram.com/max_barskih

Макс Барских считается одним из главных холостяков в шоу-бизнесе, поэтому ему постоянно приписывают романы с известными красотками. Отвечая на вопросы о личной жизни, артист, который рассказал о тяжелых воспоминаниях с детства, утверждает, что его сердце сейчас свободно.

Но большинство поклонников считают, что Макс просто скрывает свои отношения, потому что не может такой завидный жених быть одиноким. Уверенности в этом фанатам прибавил новый ролик звезды, который он опубликовал у себя на странице в Instagram.

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Фанаты Барских заметили тоненькое кольцо на безымянном пальце его правой руки. Они сразу же предположили, что Макс обручен, а может уже и женат.

Скриншот: Instagram

"Сегодня" решили это выяснить и спросили у пиар-менеджера исполнителя, правдивы ли догадки его поклонников. Как оказалось, артист не женат и делать этого пока что не собирается. Так почему же у него кольцо на "том самом пальце"?

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Нет, Макс не помолвлен. Он время от времени носит похожие кольца на разных пальцах, это всего лишь украшение, а не символ беспокойства, – ответили нам в его пресс-службе.

А пока что Барских продолжает открывать душу своим слушателям в песнях. Он презентовал второй трек Tequila Sunrise из нового альбома.