Максим Чмерковский узнал о выкидыше жены на съемках в Киеве. Душераздирающие подробности звездной драмы

Максим Чмерковский и Пета Маргатройд потеряли ребенка / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Секс-символ украинского и американского танцпола, Максим Чмерковский, последние годы жил на 2 страны. В Украине работал на телепроектах. А в США звезду ждала семья: любимая жена Пета и единственный сын Шай.

Начало полномасштабного вторжения армии РФ в Украину Чмерковский встретил в Киеве. Вернувшись в США хореограф создал благотворительный фонд и начал заниматься строительством модульного городка для переселенцев во Львовской области.

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В недавнем интервью People звездная пара раскрыла ошеломляющую тайну. В октябре прошлого года Чмерковский был на съемках нового сезона шоу "Танцы со звездами". Его жена, Пета, собиралась прилететь в Украину. Они планировали зачать ребенка, и по ее подсчетам время было идеальным. Но планам не суждено было сбыться. 35-летняя Маргатройд получила положительный тест на COVID.

У меня не было сил. Я не могла открыть даже холодильник, чтобы накормить Шая", – вспоминает Пета.

Максим Чмерковский с женой и сыном / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

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Ее госпитализировали на глазах у 5-летнего сына. В больничной палате Пета позвонила Максиму по громкой связи. В этот момент вошел доктор. И по его лицу она поняла: что-то не так.

Он спросил, знаю ли я что беременна? Из-за волнения Максиму послышалось что доктор говорит, что я в положении. Я понятия не имела что жду ребенка, – едва сдерживая слезы поделилась пережитым Пета.

Скриншот: Youtube/People

COVID забрал у женщины все силы. И на самой ранней стадии беременности они с Максимом Чмерковским потеряли ребенка.

Не быть там с ней – сумасшествие. Это заставляет чувствовать себя беспомощным, – сказал Чмерковский американским журналистам.

Скриншот: Youtube/People

В интервью танцевальная пара, которая в официальном браке с 2017 года, призналась: это был уже третий выкидыш. Сейчас пара работает с командой врачей-репродуктологов. Максим и Пета не теряют надежды, что у их сына Шая скоро появится родной брат.

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Скриншот: Youtube/People

Напомним, меньше чем за месяц до свадьбы, Бритни Спирс объявила что у нее случился выкидыш. Но опускать руки поп-принцесса не намерена. И мечтает стать матерью в третий раз.