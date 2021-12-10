Максим Галкин похвастался игрушкой сына ценой почти 13 000 грн (видео)

Максим Галкин показал коллекционную игрушку сына Гарри / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В Сети всегда рады видеть новые публикации Максима Галкина с детьми. Под каждой новой фотографией Гарри и Лизы за несколько минут появляется огромное количество комментариев. На этот раз звездный папа решил показать, какой рояль собрал Гарри из конструктора.

Гарри закончил рояль LEGO. Вы можете себе это представить?!" – сказал артист, показывая игрушечный музыкальный инструмент.

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Сын Аллы Пугачевой рассказал папе, что рояле может даже играть, если к нему подключить колонку.

Это игрушка является коллекционной. Стоимость такого рояля 12 999 грн.

Скриншот: antoshka.ua

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Малышам с юных лет дают лучшее образование. Они играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки. Поклонники пары отмечают, что Лиза и Гарри очень артистичны. Например, многие считают, что дочь Пугачевой будет актрисой – в Сети не раз умилялись ее актерским навыкам.