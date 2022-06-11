Максим Галкин с оголенным торсом показал, как отдыхает в Израиле (фото)

Максим Галкин показал, как проводит время в Израиле / Фото: instagram.com/maxgalkinru

После начала войны в Украине российский артист покинул РФ и обосновался в Израиле. Там у Максима Галкина плотные график и много концертом, на одном из которых он жестко высмеял кремлевских пропагандистов Скабееву и Соловьева.

И пока российские СМИ ищут поводов в очередной раз обвинить юмориста в предательстве из-за его слов в поддержку Украины, Галкин находит свободное время на то, чтобы отдохнуть с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми на израильских пляжах. В своем Instagram артист поделился фото с оголенным торсом на берегу моря.

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Максим Галкин отдыхает в Израиле / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Кубиков ещё нет, шарики наметились, – пошутил под пляжной фотографией Галкин.

Похоже, что в Израиле Галкин и Пугачева чувствуют себя прекрасно. Ранее в Сети начали предполагать, что звездные супруги больше не вернутся в Россию, но сама примадонна опровергла эту информацию и заявила, что планирует возвращение осенью. Но судя по концертному графику Галкина и его провокационных высказываниям отъезд может отложиться.

Напомним, что недавно Алла Пугачева впервые публично поддержала сторону супруга и поставила на место рашистов, которые напали на Максима Галкина из-за его позиции.