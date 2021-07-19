Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Задорный Максим Галкин лихо подпрыгнул на яхте в море и "завис" в воздухе: (фото)

19 июля, 11:10

Дарина Алексеева

Супруг певицы Аллы Пугачевой снова радует поклонников позитивными кадрами. В этот раз телеведущий в забавной позе подпрыгнул на яхте

Максим Галкин на яхте / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен Максим Галкин, который ранее помыл 150-летний потолок в замке Аллы Пугачевой, поделился с поклонниками новым фото с отдыха. Шоумен опубликовал кадр, сделанный во время морской прогулки.

На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте, артист подпрыгивает, как будто собирается прыгнуть в воду. При этом у телеведущего явно заметны мускулы.

Всем дарю заряд энергии на неделю, – подписал фото Максим Галкин.

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Коллеги и поклонники телеведущего оценили эффектный кадр, но не сдержались от сарказма.

Также Максим Галкин опубликовал короткое видео, на котором запечатлил волны.

Скриншот Instagram

Семья Аллы Пугачевой каждое лето отправляется на море отдыхать. Но недавно Максим Галкин отправился в Европу по работе, поэтому отдохнул самостоятельно.

Смотрите в сюжете, чему Пугачева учит своего сына:

Ранее Максим Галкин растрогал Сеть новым видео с детьми Аллы Пугачевой.

Новости на эту же тему:

Как сейчас выглядит старшая сестра Наташи Королевой (фото) Долина растрогала поклонников видео с посиделок у Пугачевой: Как душевно MONATIK собрал 20 тысяч зрителей на фееричном концерте в Одессе – реакция Сети
шоу-бизнес Максим Галкин

Реклама