Задорный Максим Галкин лихо подпрыгнул на яхте в море и "завис" в воздухе: (фото)

Максим Галкин на яхте / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Шоумен Максим Галкин, который ранее помыл 150-летний потолок в замке Аллы Пугачевой, поделился с поклонниками новым фото с отдыха. Шоумен опубликовал кадр, сделанный во время морской прогулки.
На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте, артист подпрыгивает, как будто собирается прыгнуть в воду. При этом у телеведущего явно заметны мускулы.
Всем дарю заряд энергии на неделю, – подписал фото Максим Галкин.
Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Коллеги и поклонники телеведущего оценили эффектный кадр, но не сдержались от сарказма.
- "Шампанское во мне также увеличивает прыгучесть! Браво, Максим! Красиво все в этом кадре!"
- "Spiderman нервно курит в сторонке"
- "Аж пальцы на ноге закрутились!"
- "Фантастика, как вы это сделали? Много лет пытаюсь прыгнуть и зависнуть в воздухе"
Также Максим Галкин опубликовал короткое видео, на котором запечатлил волны.
Семья Аллы Пугачевой каждое лето отправляется на море отдыхать. Но недавно Максим Галкин отправился в Европу по работе, поэтому отдохнул самостоятельно.
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