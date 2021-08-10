Как себя чувствует МакSим после перевода в обычную палату

МакSим могут скоро выписать домой / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Певица МакSим, которая уже опубликовала первый пост в Instagram после комы, совсем скоро может продолжить лечение в домашних условиях. Об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколову Пятому каналу.

По словам Соколовой, выписать из больницы могут уже совсем скоро — "может быть в ближайшие недели — полторы"

Будут выписывать, думаю, что недолго ей лежать в больнице, долечиваться будет дома. На ноги поставили, жива слава богу, там уже будет все зависеть от того, как будет восстанавливаться организм, легкие, – прокомментировала Соколова.

Менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала о состоянии здоровья певицы / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Маргарита Соколова напомнила, что МакSим запретили летать и петь пока не восстановятся легкие.

Ее перевели вчера в обычную палату. Самостоятельно двигается, дышит, общается, дали ей вчера телефон. Теперь она на связи. Конечно тяжело пока ей. Не так много энергии. Дышать непросто, но зато самостоятельно, – рассказала менеджер певицы.

Почему МакSим была в коме:

Напомним, в июне известную российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

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