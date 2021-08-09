МакSим переводят в обычную палату – представитель певицы

МакSим была госпитализирована в июне с тяжелой пневмонией и поражением легких. Больше месяца она находилась в коме. На полное восстановление певицы уйдет много времени

Новые подробности о состоянии здоровья МакSим / Фото: instagram.com/sokllovamargarita, instagram.com/maksimartist

На прошлой неделе певица МакSим вышла из комы. Представители певицы не спешили делиться подробностями о состоянии здоровья артистки, но отмечали, что ей гораздо лучше. Теперь же директор МакSим Маргарита Соколова у себя в Instagram сообщила, что певицу переводят в обычную палату.

Ваша любимая артистка идёт на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату, – написала Маргарита Соколова.

Менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала о состоянии здоровья певицы / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Менеджер МакSим отметила, что дату выписки певицы врачи пока не называют, но она не за горами.

Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии ещё недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, есть, общаться, - рассказала Маргарита Соколова.

Менеджер певицы добавила, что МакSим пока запрещено петь и на время о перелетах стоит забыть. Пока неизвестно на какой срок. Это будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких.

Последние новости о МакSим коротко:

Исполнительница была госпитализирована в июне с тяжелой пневмонией и поражением легких. Больше месяца она находилась в коме.

и поражением легких. Больше месяца она находилась в коме. У певицы обнаружили инфекцию, а позже стало известно о вероятности того, что одно легкое МакSим уже не сможет восстановиться никогда .

. Появилось сообщение, что Максим пришла в себя после того, как ее навестил священник. Но директор звезды опровергла эту информацию.

эту информацию. 3 августа врачи отключили 38-летнюю Марину Максимову от ЭКМО. Представители МакSим подтвердили, что певица пришла в сознание. Директор певицы Маргарита Соколова лично общалась с артисткой по видеосвязи.

Смотрите выступление МакSим с концерта в Казани, после которого певицу госпитализировали:

Другие новости о МакSим: