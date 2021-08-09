МакSим переводят в обычную палату – представитель певицы

Новые подробности о состоянии здоровья МакSим / Фото: instagram.com/sokllovamargarita, instagram.com/maksimartist
На прошлой неделе певица МакSим вышла из комы. Представители певицы не спешили делиться подробностями о состоянии здоровья артистки, но отмечали, что ей гораздо лучше. Теперь же директор МакSим Маргарита Соколова у себя в Instagram сообщила, что певицу переводят в обычную палату.
Ваша любимая артистка идёт на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату, – написала Маргарита Соколова.
Менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала о состоянии здоровья певицы / Фото: instagram.com/sokllovamargarita
Менеджер МакSим отметила, что дату выписки певицы врачи пока не называют, но она не за горами.
Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии ещё недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, есть, общаться, - рассказала Маргарита Соколова.
Менеджер певицы добавила, что МакSим пока запрещено петь и на время о перелетах стоит забыть. Пока неизвестно на какой срок. Это будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких.
Последние новости о МакSим коротко:
- Исполнительница была госпитализирована в июне с тяжелой пневмонией и поражением легких. Больше месяца она находилась в коме.
- У певицы обнаружили инфекцию, а позже стало известно о вероятности того, что одно легкое МакSим уже не сможет восстановиться никогда.
- Появилось сообщение, что Максим пришла в себя после того, как ее навестил священник. Но директор звезды опровергла эту информацию.
- 3 августа врачи отключили 38-летнюю Марину Максимову от ЭКМО. Представители МакSим подтвердили, что певица пришла в сознание. Директор певицы Маргарита Соколова лично общалась с артисткой по видеосвязи.
Смотрите выступление МакSим с концерта в Казани, после которого певицу госпитализировали:
Другие новости о МакSим:
- Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стих о певице МакSим.
- МакSим может не вернуться на сцену - комментарий врача.
Новости на эту же тему: