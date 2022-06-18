Мысли о разводе с Пугачевой и экстрасенсорные способности: неожиданные факты об имениннике Галкине

Максиму Галкину исполнилось 46 лет / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский артист Максим Галкин, который сейчас активно поддерживает Украину, свой 46-й день рождения отмечает в Израиле. В перерывах между концертами юморист отдыхает на израильский пляжах и проводит время с семьей.

Сегодня, 18 июня, все поклонники и друзья поздравляют Галкина с днем рождения – ему исполнилось 46 лет. Жизнь артиста часто освещается в СМИ, но есть факты о нем, которые известны немногим.

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Отношения Галкина и Пугачевой самые обсуждаемые в СМИ

Союз Аллы Пугачевой и Максима Галкина был неожиданностью для многих фанатов, ведь разница между супругами – 27 лет. Такое внимание публики сделало пару одной из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. По статистике, ежегодно о жизни звездных супругов выходит более 1 миллиона публикаций в СМИ. А фильм, снятый об их романе, "Алла+Максим. Исповедь любви" стал одним из самых рейтинговых телепроектов в РФ.

Семья Галкина и Пугачевой самая обсуждаемая в российских СМИ / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин планировал развод

Как бы не старались злые языки наговорить на Аллу Пугачеву и Максима Галкина, отношения между супругами остаются крепкими. Однако был период, когда между артистом и примадонной пробежала черная кошка.

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Было время, когда, по словам Галкина, он всерьез задумался о разводе. Ситуацию спасли гастроли, тогда юморист уехал и взял время на то, чтобы остыть.

Галкин планировал развестись с Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У комика нет вредных привычек

Максим Галкина разрушает все стереотипы о жизни в шоу-бизнесе, ведь артист не любитель шумных тусовок. По словам близких Галкина, он также категорически против употребления алкоголя и курения. Сам юморист говорил, что причиной этому стало строгое воспитание отца-генерала.

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Максим Галкин с отцом / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Галкин – экстрасенс?

Как оказалось, Галкине не только комик и пародист, он еще и экстрасенс! Артист не раз говорил о о том, что ему часто снятся вещие сны. По словам комика, он видит надвигающиеся неприятности или проблемы.

Управлять я этим не могу. Я, как правило, вспоминаю, ретроспективно. То есть я знаю, что сон это не просто сон. К сожалению, не всегда могу правильно расшифровать, – как-то рассказывал Галкин.

Галкин заявляет, что видит вещие сны / Фото: Instagram

В университете Галкин овладел пятью языками

Кроме выступлений на публике, Максиму Галкину всегда легко давалось изучение языков. Именно поэтому будущий артист сперва поступил в лингвистический факультет. Во время учебы Галкину удалось овладеть не одним, а сразу пятью языками – английским, испанским, французским, чешским и немецким.

Максим Галкин в юности / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, что недавно Алла Пугачева впервые публично поддержала супруга и поставила на место рашистов, которые напали на Максима Галкина из-за его позиции.