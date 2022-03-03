Маленькие двойняшки Кати Бужинской в слезах умоляют остановить войну в Украине

Катя Бужинская показала плачущих из-за войны детей / Фото: Instagram/buzhynska
Дети многих украинских звезд показывают свою позицию и призывают российские войска к миру. Так, видеообращение против войны записала дочь Константина Меладзе Лия.
А украинская певица Катя Бужинская в Instagram показала своих заплаканных малышей, которые умоляют остановить военные действия. На детских рисунках пятилетних двойняшек Кати и Димы нарисованы совсем не детские сюжеты.
Маленькие ангелочки не должны знать, что такое война! Они не должны ночевать в холодных подвалах и голодать! Дети должны засыпать под колыбельную, которую поет мама, а не под страшные взрывы агрессора! – подписала публикацию Бужинская.
Исполнительница также обратилась к российским властям и заявила, что каждая слезинка украинских детей теперь будет на их совести.
Тем временем в России есть публичные люди, которые уже высказались против войны в Украине:
- Пара Леонид Агутин и Анжелика Варум требуют прекратить войну.
- Жена Федора Бондарчука выступила против войны в Украине с открытым письмом сценаристов РФ.
- Блогер Ника Белоцерковская открыто поддержала украинцев.
- Российский актер Алексей Панин признался, что ему стыдно за его российский паспорт.
- Жена Сергея Жигунова поддержала украинцев и сказала россиянам, что им лгут каждый день.
- Блогер Юрий Дудь призвал Путина прекратить войну.
- София Ротару не стала молчать о вторжении России: По всей Украине идут жестокие бои.
Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!
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