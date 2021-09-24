MamaRika и Сергей Середа рассекретили имя сына

MamaRika и Сергей Середа рассказали, какое имя выбрали для сына / Фото: instagram.com/mamarika_official

Молодые родители не спешат делиться подробностями о своем ребенке и пока его не показывают. В интервью Слава+ MamaRika рассказала, что они еще не делали детскую фотосессию как это сейчас модно. Но вот имя пара все-таки рассекретила. Мальчика они назвали Давидом.

Это первое имя на котором мы вместе сошлись, – рассказал Сергей Середа.

Для пары было важно, как имя будет звучать на других языках.

Сергей Середа и MamaRika рассказала, как назвали сына / Фото: instagram.com/mamarika_official

Ранее в одном из своих интервью MamaRika и Сергей Середа признавалась, что они планировали ребенка.

Когда мы увидели заветные две полоски, то оба плакали и понимали, что с этого момента наша жизнь никогда не будет прежней и это самое лучшее, что могло с нами случиться! – призналась молодая мама.

MamaRika и Сергей Середа познакомились в 2015 году, когда их пригласили вести шоу на музыкальном канале. Артисты обручились в январе 2018-го, а в марте 2020 года поженились в Таиланде.

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