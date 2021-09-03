MARUV должна была выступить на разогреве у Måneskin в Москве, но группа отменила ее выход

Måneskin в последний момент отменили выступление MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial, instagram.com/maneskinofficial

Ольга Бузова уже успела отреагировать на возмущения Ксении Собчак насчет интервью, но сейчас, похоже, назрел новый скандал.

Как пишет Telegram-канал Super.ru, на разогреве у победителей "Евровидения" Måneskin в московском ГУМе на частном концерте должна была выступить украинская певица MARUV. Но за несколько минут до ее выхода на сцену музыканты отменили ее выступление.

Артистке ничего не оставалось делать, как покинуть ГУМ. Об этом сообщили очевидцы, которые мельком увидели артистку рядом со сценой.

MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Сообщается также, что организаторы рассматривали несколько кандидатур, однако больше всего понравилась именно эпатажная украинская исполнительница.

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Что Måneskin натворили в Москве?

Многие поклонники артистов остались недовольны тем, что их не пустили на концерт. Как сообщает ряд российских новостных Telegram-каналов, концерт был "не для всех", да и билетов на выступление итальянских рокеров накануне их приезда в продаже не было.

Еще один скандал связан с Ксенией Собчак и Ольгой Бузовой. Оказалось, что менеджеры артистов написали Ксении и якобы напросились к ней на интервью. Собчак с командой долго готовилась, но в итоге осталась ни с чем.

Интервью было обещано еще одной журналистке и YouTube-интервьюеру – Татьяне Мингалимовой, которая ведет канал "Нежный редактор". Она тоже долго готовилась к беседе с Måneskin, но в последний момент менеджеры артистов отменили все интервью.

В итоге с музыкантами смогла пообщаться певица Ольга Бузова – ее интервью с рокерами выйдет в российском Cosmopolitan.

Собчак возмутилась тем, что Бузова поговорила с музыкантами о "борще, своих песнях и татуировках", в то время как Ксения планировала обсудить с Måneskin серьезные темы: равенство, феминизм, гомофобию и так далее.