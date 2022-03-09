Маша Ефросинина назвала россиян слепыми трусами и рабами после бомбардировки роддома в Мариуполе

Маша Ефросинина показала фото после авианалета РФ на роддом в Мариуполе. / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Сегодня российские оккупанты целенаправленно сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. По предварительным данным, пострадали 17 человек. Число погибших и пострадавших устанавливается.

Тем временем телеведущая Маша Ефросинина обратилась к россиянам, которые продолжают трусливо молчать и верить исключительно путинской пропаганде.

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Ефросинина опубликовала фото, сделанное в Мариуполе после бомбежки оккупантами роддома. Она еще раз напомнила россиянам, что украинцы их никогда не простят.

Пускай каждый, кто пишет в комментариях "так вам и надо", запомнит навсегда: вы все будете наказаны – за присмыкание, за соучастие, за слепоту и трусость, которыми пропитана ваша гнилая, запуганная и равнодушная масса, – обратилась Маша. к россиянам.

Ефросинина добавила, что "нет ничего более позорного для народа, когда его бессильная против противника армия просто переводит свои бомбы и ракеты на мирное население".

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Мы, украинцы, свободная нация, никогда не простим вас! Ни одного ребенка! Ни одной жертвы, ни одной слезинки всех, кто теряет в эти минуты родных и близких! Вы же были рабами, рабами и останетесь!, – эмоционально написала телеведущая.

Раньше Маша Ефросинина пыталась просветить граждан РФ в эфире российской программы. Кстати говоря, Злата Огневич назвала главное отличие украинцев от россиян.

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