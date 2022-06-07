Маша Ефросинина обратилась к "переобувшемуся" Лазареву: доказываете, что вы – пи***асы

Маша Ефросинина ответила переметнувшемуся к рашистам Лазареву / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, Скриншот из видео

Певец Сергей Лазарев продемонстрировал всем свою алчность и циничность после того, как сперва высказался против войны в Украине, а после продал свою совесть ради рашистких концертов.

В своем последнем посте в Instagram, пропитанном кремлевской пропагандой, Лазарев заявил, что украинские военные обстреливают мирное население на оккупированных Россией территориях Донбасса и назвал украинцев "нацистами".

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Высказывание певца-рашиста прокомментировала украинская телеведущая Маша Ефросинина.

Вопрос к Серене: почему наши ребята-геи идут на фронт и погибают за свою землю, а вы все больше доказываете своими постами, что вы – пи***асы? – обратилась к российскому певцу Ефросинина в Instastorie.

Скриншот – instagram.com/mashaefrosinina

Стоит отметить, что своим коротким, но метким посланием телеведущая напомнила всем, что Сергей Лазарев очень тщательно скрывает от общественности свою нетрадиционную ориентацию. Для исполнителя стыдно говорить открыто, ведь в российском обществе не слышали о толерантности, а власть имеет резко гомофобные настроения.

Напомним, что ранее телеведущая Леся Никитюк пригласила Сергея Лазарева в Киев искать "нацистов" после его "переосмысления" войны.