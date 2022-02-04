Маша Полякова снялась в провокационной фотосессии: вспоминаем и другие ее дерзкие образы

Маша Полякова снова заставила всех о себе говорить / Фото: Instagram/mashapolyakova
На своей странице в Инстаграм 16-летняя Маша Полякова поделилась кадрами из своей новой фотосессии. Как обычно, фото дочери Оли Поляковой вызвали небывалый резонанс. Чтобы увидеть больше фото, листайте карусель.
Судя по комментариям, большинству фанатов понравилась фотосессия, кто-то сравнил девушку даже с Моникой Беллуччи. Были и те, кто назвал кадры слишком вульгарными.
Но Маша Полякова не из тех, кто слушает хейтеров, а публикует то, что ей нравится. Предлагаем вам вспомнить и другие дерзкие образы дочери Поляковой.
Девушка не стесняется показывать поцелуи с парнем.
И стилизованные съемки.
В неожиданном образе с эльфийскими ушками.
Фото в купальнике – святое дело на отдыхе.
Мы уверены, вскоре харизматичная красотка снова порадует всех новыми кадрами, а значит, следите за обновлениями.
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