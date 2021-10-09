Мать певицы Камалии попала в ДТП. Водитель скрылся (видео)

Певица и ее мама дали совет всем водителям быть предельно внимательными на дорогах / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Мать украинской певицы Камалия попала в ДТП. Женщина ехала по трассе из Киева в Чернигов, когда грузовик прижал ее машину к обочине и повредил дверь со стороны пассажира.

Артистка рассказала в своем посте в Instagram, что водитель скрылся с места происшествия. Мама Камалии не пострадала.

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На мамину машину по трассе Киев- Чернигов наехала фура и даже не остановилась! Удрала с места происшествия! Мама была за рулём, но Слава Господу Богу не пострадала!

Певица написала, что после ДТП полицию ждали час. Также Камалия отметила, что на дороге, где стоял знак с ограничением в 50 км/час и шел ремонт дороги, автомобили превышали скорость. За время пока пострадавшие ожидали полицию, аварийный знак сбила машина, которая также не остановилась.

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Камалия с мамой предполагают, что водители грузовиков из-за напряженного графика часто превышают скорость, чтобы успеть доставить товар. Певица сравнила ситуацию на дорогах с Европой, отметив, что отправлять в рейсы на фурах стоит двоих водителей. Тогда они могут меняться, чтобы отдохнуть.

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