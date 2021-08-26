Меган Маркл и принц Гарри собираются раскрыть тайну, которая испортит репутацию королевской семьи

Меган Маркл и принц Гарри могут назвать, кто в королевской семье расист / Фото: Getty Images

Даже если принц Гарри и Меган Маркл наладили отношения с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, это не значит, что пара перестанет делиться новыми откровениями о королевской семье.

С момента выхода того самого скандального интервью Опре Уинфри активно в Сети обсуждают, кто же все-таки в королевской семье расист. Ведь Меган Маркл и принц Гарри так и не назвали имя того, кто интересовался цветом кожи их сына Арчи.

Но биографы пары Омид Скоби и Кэролин Дюран ,ссылаясь на свои источники утверждают, что герцоги Сассекские еще могут назвать имя расиста в королевской семье, что негативно скажется на репутации британских монархов. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Биографы пары уточнили, что Меган и Гарри хотели это сделать во время интервью, но в последний момент передумали.

Они взвесили все возможные последствия, чтобы поделиться этой деталью. Меган в конечном счете сказала Опре, что раскрытие личности этого человека будет очень вредно для них, – рассказали биографы герцогов Сассекских.

К слову, ранее появилась версия, что речь идет о принцессе Анне. Дочь Елизаветы II никогда не скрывала, что ей не нравится Меган Маркл. Принцесса Анна беспокоилась, что американка никогда не поймет и не примет культурное наследие Британии.

Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:

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