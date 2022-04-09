-1 обязанность: Меган Маркл прекратила королевский патронаж над приютом Mayhew для животных

Меган Маркл отказалась от еще одного патроната в качестве члена королевской семьи / Фото: Getty Images

Пока в Сети обсуждали новости о том, что отец Меган критикует герцогов Сассекских, появились другие вести от для поклонников королевской семьи Великобритании. И хотя Меган Маркл и принц Гарри больше не исполняют королевские обязанности, они по-прежнему остаются членами монаршей семьи, каждый поступок которых активно обсуждается в Сети.

Так, на днях стало известно о том, герцогиня Сассекская официально больше не будет опекать приют для кошек и собак Mayhew в Лондоне, покровительницей которого она стала в 2019 году.

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Недавно она написала в приют письмо, в котором рассказала историю знакомства с Mayhew. Она пояснила, что узнала о существовании приюта от своего друга животновода Оли Жюста, который "трагически и скоропостижно скончался" в январе.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Это стало для меня и многих других огромным горем и поводом для рефлексии, он оставил нам в наследство пушистых друзей и понимание, что нужно просто любить их. Хотя время моего официального покровительства Мэйхью подошло к концу, моя постоянная поддержка продолжается. Я призываю каждого из вас помогать любым доступным способом. Эмоциональная поддержка спасенного животного ни с чем не может сравнится — вы скоро поймете, что не вы спасаете их, а они спасают вас.

То есть Меган и Гарри продолжат поддерживать приют уже как частные лица от имени своего сына Арчи. В своем письме она пообещала и дальше помогать его обитателям. В частности, герцогиня обязалась спонсировать сооружение домика для собак от имени сына герцогов Сассекских Арчи.

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скриншот из Твиттера

Напомним, у пары есть две собаки, в которых они души не чают. Ранее сообщалось, что любимцы помогли Маркл пережить выкидыш.

Меган Маркл с собаками

На данный момент Меган Маркл руководит только одной благотворительной организацией в Великобритании — Smart Works, которая помогает женщинам с устройством на работу и занимается женской одеждой.

Также сегодня у всех на устах тот факт, что любимца публики кота Степана номинировали на престижную международную премию блогеров.

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