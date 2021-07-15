Меган Маркл снимет детский мультсериал о 12-летней девочке для Netflix

Как говорится в заявлении герцогини Сассекской, новый мультсериал Netflix будет посвящен "выдающимся женщинам всех времен"

Меган Маркл снимет мультсериал для детей / Фото: Getty Images

Меган Маркл, которой удалось наладить отношения с Кейт Миддлтон, объявила, что она вместе с их с принцем Гарри компанией Archewell Productions разрабатывает новый мультсериал для Netflix. Рабочее название проекта – "Перл" (Pearl).

В центре сюжета – 12-летняя девочка, которая учится проявлять свою силу и находит вдохновение у самых влиятельных женщин за всю историю. Герцогиня Сассекская станет исполнительным продюсером проекта.

Как и многие девочки ее возраста, наша героиня Перл находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть повседневные жизненные проблемы. Я очень рада, что Archewell Productions в партнерстве с мощной платформой Netflix вместе представят вам этот новый мультсериал, в котором прославляются выдающиеся женщины за всю историю мира, – говорит Меган.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

39-летняя Меган и 36-летний принц Гарри подписали многолетний контракт с Netflix в прошлом году. Их продюсерская компания собирается снимать документальные фильмы, сериалы, художественные фильмы, шоу по сценариям и детские программы исключительно для гиганта потокового вещания.

Отметим, что Меган Маркл активно проявляет себя в творческой сфере. К примеру, недавно герцогиня Сассекская выпустила книгу для детей под названием "Скаймека". В основе сюжета – отношения принца Гарри с сыном Арчи.

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