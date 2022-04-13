Меладзе закрывает ВИА Гру? Официальный комментарий

Меладзе закрывает группу "ВИА Гра" / Фото: Коллаж: Сегодня

О том, что известный продюсер Константин Меладзе принял решение ликвидировать ООО "Группа "ВИА Гра" написали сегодня некоторые СМИ.

По слухам, причиной для этого послужили слабый состав коллектива и отсутствие хитов.

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Но вскоре появился официальный комментарий представителя Меладзе, опровергающий новость о закрытии "ВИА Гры".

Никто никого не ликвидирует. У нас была запланирована реорганизация юридических лиц, это всего лишь закрытие старого юридического лица под названием ООО ''Группа ВИА Гра''. Группа функционировала, функционирует и будет функционировать, – цитирует Александра Пухова Telegram-канал Звездач.

Закрытие компании связано с новым юридическим лицом, которому будут принадлежать все товарные знаки уже с ноября.

Напомним, что в 2012 году Константин Меладзе уже говорил о закрытии проекта. Но с тех пор состав коллектива лишь несколько раз изменился и девушки продолжали выступать.

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Последняя композиция "ВИА Гры" – "Манекен" вышла 15 октября 2021 года. Участницы группы – Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова.

Ранее экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер вспомнила, как променяла оперу на группу.

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