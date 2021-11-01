MELOVIN выкрикнул мат и взасос поцеловал партнершу в прямом эфире Танців з зірками (видео)

MELOVIN шокировал очередной выходкой перед уходом из Танців з зірками / Фото: YouTube

Вчера вечером состоялся девятый эфир "Танців з зірками", который стал последним для пары Меловина и Лизы Русиной.

Напомним, что субботу на телеканале "Украина" показали второй выпуск самого загадочного и самого звездного шоу страны "Маска", где рассекретили еще одного участника.

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Так, в шоу результатов MELOVIN и Лиза Русина столкнулись в танцевальном баттле с Александрой Зарицкой и Юрием Мешковым, в итоге звездное жюри в большинстве проголосовало за вокалистку KAZKA и ее партнера.

В прощальной речи MELOVIN поблагодарил партнершу за ее старания и отдачу и на эмоциях поцеловал ее, шокировав всех присутствующих в зале.

Певец также позволил себе сказать нецензурное слово, на что Екатерина Кухар, которая, кстати, в финальном голосовании поддержала Мела и Лизу, лишь закрыла лицо рукой.

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Я избавился от очень многих страхов здесь. Я избавился от социофобии, дрожи, когда ты понимаешь, что твоя партнерша очень сильно волнуется, но ты говоришь: "Ты ох**нная". Запикать не удалось, и это мне очень нравится, потому что это шоу о честности, мотивации и о том, кем можно стать за девять эфиров, – сказал MELOVIN.

Смотрите, как это было:

Вчерашний эфир "Танців з зірками" прошел под песни Океана Ельзи. Одна пара не вышла на паркет, а Дима Каднай танцевал в удаленной локации, без своей партнерши.

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Кроме того, звездная судья шоу – Екатерина Кухар – наконец прокомментировала свое заявление, из-за которого зрители целую неделю думали, что она беременна.

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