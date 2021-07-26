MELOVIN заявил об угрозах после его признания в бисексуальности: Писали – "Я тебя порежу"

По словам артиста, после того, как публично заявил о своей ориентации, ему пришлось пережить волну хейта и неуважительного отношения к себе, причем не только в соцсетях

MELOVIN заявил, что ему стали угрожать из-за его ориентации / Фото: пресс-служба

В том, что он бисексуал, MELOVIN признался в начале июля на сцене Atlas Weekend. Тогда этот момент вызвал разную реакцию у публики. У многих поменялось отношение к артисту. Как признается сам MELOVIN, его не волнуют угрозы и хейт. Единственное, что разозлило музыканта – это тот, что многие подумали, будто артист сделал каминг-аут ради пиара.

Меня оскорбило, когда СМИ начали писать, что это хайп. Ребята, на чем хайповаться? На своей ориентации? Нет, это не так, ведь мне важно, чтобы люди сознательно могли сделать этот шаг на встречу своим родителям и друзьям. В моем окружении есть те, кто боятся этого, – рассказал MELOVIN в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

По словам артиста, недавно двое охранников на концерте отказались работать с артистом из-за его признания в бисексуальности.

Очень много было угроз в директе: "Я тебя порежу" и так далее. Но такое меня не пугает совсем. У меня есть телохранитель, я ничего не боюсь, что я такого сделал ?!" – поделился MELOVIN.

Напомним, в первый день фестиваля Atlas Weekend певец MELOVIN совершил каминг-аут, а именно поцеловался на сцене с девушкой и с парнем. После этого в Instagram певец сообщил о своей бисексуальности.

Ранее мы сообщали, что Филипп Киркоров публично поддержал MELOVIN, отметив, что артист совершил "настоящий мужской поступок".

Смотрите интервью с MELOVIN для "Зіркового шляху":