"Меня это бесит": почему фаны запомнят надолго откровенный концерт Макса Барских в Киеве (репортаж)

Почему фаны запомнят надолго откровенный концерт Макса Барских в Киеве / Фото: пресс-служба
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Где состоялся концерт и сколько людей посетило его?
Сольник Макса Барских состоялся в КВЦ "Парковый". Аншлаг на мероприятие мы предугадали сразу, ведь в день выступления на сайте билеты были распроданы.
Поэтому до старта концерта артиста ожидали сотни фанов! И они хотели повторно услышать легендарные хиты исполнителя вживую под звездным небом. Надеемся, что все поклонники успели приобрести заветные билеты к sold out.
Среди фанатов увидели певицу Анну Тринчер с ее скандальным парнем Александром Волошиным.
Какая была атмосфера на концерте и что исполнил Макс Барских?
Было жарко и откровенно! Зажигательная атмосфера набирала обороты с каждым новым исполнением песни. На артисте одежды становилось все меньше, а сказанные слова были откровеннее.
Макс Барских сначала выполнил знакомые публике хиты. Среди которых были "Сделай громче", "Хочу танцевать", "Неверная" и "Полураздета".
В начале концерта он был одет в кожаные штаны, казаки, пиджак с пайетками и обошелся массивными цепями на голое тело вместо футболки.
Но во время песни "Небо льет дождем" на артисте верхней одежды не осталось, а его торс стал центром внимания.
Образы на сцене были разные: Барских и одетым вышел на публику во время саундтрека Just Fly, который является анонсом будущего альбома звезды. Песня в стиле 50-х стала "открытием" концерта, а исполнитель удивил поклонников образом в амплуа капитана в кожаном костюме.
Зрители оценили концерт, ведь увиденное в комплексе создало особенную атмосферу, вайб, которой подвластен только для Барских. Словом, хватило одного трека в исполнении артиста, чтобы напомнить аудитории, почему синоним его сценического имени – "секс-символ".
Но и без громких признаний не обошлось!
В течение концерта Макс Барских подбадривал аудиторию: хоть все хлопали и пели, но артист хотел больше отдачи от зрителей. Поэтому без откровенных обращений звезды к публике не обошлось.
Мне кажется, что вы стесняетесь, и меня это бесит, – отметил Макс Барских.
Давайте "взрываться", – сказал артист.
Саундтреком вечера исполнитель назвал не новую композицию Just Fly, а известный поклонникам хит.
Саундтрек сегодняшней ночи – "Подруга ночь", – отметил артист.
И в завершение Макс Барских вышел на бис, а в конце исполненной песни заинтриговал публику сказанным.
Обещаем, что скоро вернемся с новым альбомом и материалом, – отметил он.
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