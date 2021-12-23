Метафора трансгендерности? О чем на самом деле Матрица и что происходит в четвертой части

Рецензия на фильм "Матрица: Воскрешение ". / Фото: Kinomania Film Distribution

Похоже, что "Матрица: Воскрешение" – это последняя большая кинопремьера 2021-го! Все эти годы я думала, что возвращение Нео и Тринити это что-то нереальное. Но я ошибалась. Режиссер Лана Вачовски "оживила" фильм и посвятила четвертую часть мощной силе любви между героями Киана Ривза и Кэрри-Энн Мосс. Неужели это произошло?!

"Ты берешь синюю таблетку – история заканчивается, ты просыпаешься в своей постели и веришь в то, во что хочешь верить. Берешь красную таблетку – ты оказываешься в стране чудес и я покажу тебе, насколько она глубока". Именно с такими словами Морфеус отправил Нео в "прекрасный мир" компьютерных иллюзий 18 лет назад.

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Кадр из "Матрицы", первая часть. / Фото: Скриншот из YouTube

Вы только представьте, что в 1999 году вышла первая часть научно-фантастического боевика о противостоянии людей и машин (как же это давно было!). Тогда же зрители со всего мира были в шоке от экшн-сцен с замедлением. Я никогда не забуду эпизод, как Нео уклоняется от летящих пуль

Нео уворачивается от пуль. / Фото: Скриншот из YouTube

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Впоследствии вышли еще две части фильма, которые, честно говоря, не слишком понравились зрителям, но получили довольно высокий рейтинг. В продолжение уже появились повстанцы из Зиона и многочисленные контакты с персонажами, которые стали воплощением программ.

После третьей части "Матрицы" поклонники разделились на два лагеря: одни были в восторге от всей кинофилософии, другие отказывались принимать продолжение. Очевидно, что "Матрица: Воскрешение" вызовет еще больше бурных споров

За эту длительную паузу сменились актеры, зрители, мир и сами режиссеры "Матрицы" – братья Вачовски стали сестрами Ланой и Лилли.

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Лана и Лилли Вачовски. / Фото: Pinterest

Также в жизни Вачовски произошло печальное событие, которое и повлияло на возвращение боевика. У режиссеров умерли родители, и такое горе подтолкнуло Лану найти утешение в "воскрешении" любимых героев. А вот ее сестра отказалась работать над созданием проекта по личным обстоятельствам.

Фильм "Матрица" о трансгендерах?

Да-да, возможно вы будете удивлены, но вся киноистория посвящена трансгендерам и гендерной идентичности. Недавно Лилли Вачовски признавалась, что они с сестрой Ланой всегда считали фильм транс-аллегорией.

Кстати, сами сестры заговорили о своей идентичности несколько лет назад: Лана сделала каминг-аут как трансженщина в 2012 году, а Лилли – в 2016 году.

Как оказалось, дискомфорт, который испытывает главный герой Нео – это метафора гендерной дисфории. А красная таблетка, позволившая герою увидеть реальность такой, какая она есть, сравнивается с таблетками эстрогена (женскими гормонами, принимающими при смене пола).

А вот союзница Морфеуса Свитч должна была быть женщиной в мире Матрицы и мужчиной – в реальности. Вот такие аллегории, которые, вероятно, не все заметили 20 лет назад, но стоить отметить, что и о трансгендерности тогда не так громко говорили.

Персонаж Свитч. / Фото: Скриншот из YouTube

"Матрица: Воскрешение" – хорошо забытое старое

Если вы хотите посмотреть четвертую часть, советую вам вспомнить предыдущие, потому что в новой картине есть немало визуальных отсылок.

Обзор боевика "Матрица: Воскрешение". / Фото: Kinomania Film Distribution

Сразу скажу вам, что фильм поражает своей яркой картинкой. Помните первые части темно-зеленого оттенка? Их больше нет. Все на высоком современном уровне с четкой и мощной графикой.

Самое приятное мне было увидеть желаемое воссоединение Нео и Тринити, которым уже за 50. Здесь очень сыграло чувство ностальгии. Большой плюс, что персонажей не пытались "омолодить" – у них седина, морщины и боевые сцены с их участием более скромные. Но это прекрасно!

Тринити и Нео. / Фото: Скриншот из YouTube

Также появились и новые актеры, заменившие старых: Яхья Абдул-Матин II (новая версия Морфеуса), Джонатан Грофф (новый агент Смит) и другие. Впрочем, они на фоне уже знакомых нам героев просто блекнут и не достаточно раскрываются. Но меньше с тем.

Обзор боевика "Матрица: Воскрешение". / Фото: Kinomania Film Distribution

Кстати, в фильме появляется здоровый и даже смелый для нынешнего нестабильного кинобизнеса юмор, высмеивающий корпоративную культуру и зло капитализма.

Посыл фильма

По моему мнению, четвертая часть также объединила в себе ту эстетику готики и киберпанка, боевые искусства, комиксы, философию и религию, но в более современной интерпретации. Я была рада снова увидеть свою краш-пару Нео и Тринити и немножко вернуться в прошлое

Обзор боевика "Матрица: Воскрешение". / Фото: Kinomania Film Distribution

Более того, новая "Матрица" более приземленная и менее мрачная. Также здесь появилось место юмора и оптимизма. Однозначно фанам научно-фантастического боевика и выросшим на этом фильме людям стоит его посмотреть и насладиться игрой любимых актеров.

Кстати, недавно мы писали обзор фильма "Человек-паук: Домой пути нет". Подробнее о фильме – здесь .