Ми-ми-ми дня: сын Монатика станцевал под трек папы (видео)

Монатик активно показывает в Сети фото и видео своих сыновей. / Фото: instagram.com/monatik_official

В последнее время Монатик все чаще радует своих поклонников семейными фото: то публикует забавные снимки с сыновьями – Даниилом и Платоном, то делится романтическими кадрами с любимой женой Ирой.

Фаны неоднократно отмечали, что мальчики – копия папы! Вероятно, речь идет не только о внешних сходствах, но и об артистических способностях!

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На этот раз Монатик показал в Сети, как его младший сын Платон устроил зажигательный танец. Мальчик настолько смело крутил бердами под ритм песни, что его звездный отец не смог это не оценить.

Кстати, Платон исполнил танец под трек MONATIK и JOMO – "Зажигай".

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Теперь точно понятно, откуда строчки: "бедра двигаются бодро". Всем хорошего дня! – подписал пост артист.

На ролике видно, что впоследствии к Платону присоединился и старший брат Даниил.

Судя по видео, певец вместе с сыновьями посетили мероприятие, на котором танцевали дети. Семейка оценивала выступления маленьких участников из верхних мест в спортзале.

Фолловеров настолько захватило видео с детьми артиста, что они сразу засыпали Монатика комплиментами. В частности, прокомментировала пост и его жена:

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Ох, уж эти наследники.

Гены, они такие.

Кровь папкина.

Это класс. Талант в крови у парня.

Хореография, пластика – топчик, без прекрас.

Такие же будут попрыгунчики как папа. Мини-Монатики.

Еще немного и увидим на сцене трио Монатиков. Это будет круто. Молодцы малыши.

Фото: instagram/monatik_official

Кратко об артисте

Дмитрий Монатик учился на юриста, однако решил строить песенную карьеру. С 2014 года артист пять раз получил премии M1 Music Awards, дважды – премию YUNA и премию "Телетриумф". Также он был награжден в двух номинациях Elle Digital Awards и выиграл в одной из номинаций "VIVA! Самые красивые".

О личной жизни известно немного. Он женат на Ирине Монатик. Супруги воспитывают двух сыновей – шестилетнего Даниила и четырехлетнего Платона.

Монатик с семьей в лифте. / Фото: instagram.com/monatik_official

Напомним, в этом году президент Украины Владимир Зеленский наградил певца званием Заслуженный артист Украины.

Также недавно, артист вспомнил, как торговался со Светланой Лободой за трек "40 градусов". Кстати, композицию написал для звезды именно Дмитрий Монатик.