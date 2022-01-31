Милота дня: Сергей Притула порадовал поклонников трогательным фото с дочкой

Притула порадовал поклонников трогательным фото / Фото: Facebook

Популярный украинский шоумен и политик Сергей Притула, ранее комментировавший ведущих Нацотбора, напомнил о себе, опубликовав трогательный снимок со старшей дочерью Соломией.

На своей странице в Facebook Притула поделился своими мыслями о том, как ему пошло на пользу завершение карьеры в "Варьятах". По словам политика, после этого он одновременно получил и плюс, и минус в копилку событий.

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Сергей Притула с дочкой / Фото: Facebook

Перша дещо негативна, адже сімейний бюджет позбувся одного з джерел поповнення. Друга ж, тотально в "+"! У мене вивільнилось достатньо багато часу, і левову частку його я почав витрачати на сім‘ю! Якщо скласти дві похідні докупи, то вийде, що я, фактично, заплатив за можливість проводити більше часу з дітьми. І воно того варте! Коли ти 10 років розсікаєш з гастролями по усьому світу, буваючи вдома менше часу, ніж поза ним, то такі, для декого, буденні речі, як забрати дитину з садочку, стають для тебе справжнім святом! Скоро буде 2 роки, як я востаннє виходив на сцену, але ось ця атмосфера святковості, яку я знаходжу у буденних речах, мене не покидає! Чого і Вам бажаю!

Конечно же, после такого фото многие оставили трогательные комментарии, восхитившись теплотой, которая исходит от снимка. И действительно, Сергей Притула души не чает в своих наследниках и очень гордится их успехами.

Напомним, у Сергея Притулы подрастает трое детей: 13-летнего сына Дмитрия от первого брака с Юлией Андрийчук, а также 4-летнюю Соломию и почти годовалую Стефанию от второй супруги Екатерины Сопельник.

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Притула с детьми / Фото: instagram.com/siriy_ua

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