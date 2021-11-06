Мини и кожа: Полякова выбрала самый дерзкий образ для нового выпуска Маски (фото)

Оля Полякова выбрала роковой лук для гипершоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

В сегодняшнем выпуске звездный детектив Оля Полякова появится в одном из самых эпатажных нарядов в шоу. Каждый эфир певица поражает зрителей невероятными перевоплощениями – она уже была и брюнеткой, и блондинкой, и даже с розовыми прядями.

Но в третьем выпуске масштабного шоу телеканала "Украина" певица превзойдет саму себя, появившись в эфире с красными волосами.

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Наряд Оли Поляковой в новом выпуске "Маски" / Фото: телеканал "Украина"

Черное кожаное мини-платье со шнуровками подчеркивает стройную фигуру Оли, эффектно оголяя определенные части тела. Завершают этот сексуальный образ чокер с шипами, мерцающая красная перчатка и оригинальная маска.

Я обожаю перевоплощения и очень счастлива, что в "Маске" могу примерять совершенно разные образы. Ну где бы я еще появилась с красными волосами! – прокомментировала свой новый лук Оля Полякова за кулисами грандиозного шоу телеканала "Украина".

Напомним, Оля Полякова вместе со своими коллегами звездными детективами NK | Настей Каменских, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO разгадывает знаменитостей под масками в масштабном проекте "Маска".

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Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" сегодня, 6 ноября, в 21:00 на телеканале "Украина".