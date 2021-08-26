Мишина и Эллерт после расставания вместе отдыхают на Кипре – фанаты застали их в аэропорту

Ксения Мишина отдыхает с Александром Эллертом на Кипре / Фото: instagram.com/misha.k.ua
Многие поклонники пары не могли поверить в то, что Ксения и Александр больше не вместе. Казалось, фанаты переживали больше, чем сами Мишина и Эллерт.
Прошло чуть больше месяца после того, как Ксения заявила, что они с Александром больше не пара и шанс на примирение нет. Но уже сейчас появились слухи об их воссоединении. Поводом для этого стало видео, которое появилось в TikTok. На нем парочка стоит в аэропорту и смотрит в окно. Сейчас Ксения отдыхает на Каипре вместе с сыном. А, возможно, вместе с ними и Александр.
В Instagram Ксения разместила снимок, который, по мнению ее поклонников, сделал Эллерт. О своих догадках они написали в комментариях:
- Кто фоткал? Сын или Эллерт?
- Классно Эллерт фоткает.
Особо внимательные поклонники заметили, что в Instagram Ксения якобы "засветила" на видео телефон Александра, который лежал у нее в номере. Смартфон опознали по цвету чехла. Еще одна подписчица Мишиной уверяет, что звезда случайно показала Эллерта в Instastories, но быстро удалила.
- Ксю сама вчера в Instastories запалила Сашу, а потом быстро удалила.
- Когда Ксю снимала румтур, его телефон стоял на зарядке, у него мятный чехол.
Возможно, слухи небезосновательны, ведь недавно Эллерт поздравил Мишину с годовщиной их отношений.