Мишина о рашистском концерте в Израиле с участием Баскова и Гагариной: Призываю не впускать предателей и фашистов

/ Фото: Инстаграм

Путинские звезды Полина Гагарина и Николай Басков собрались 9 мая дать концерт в Израиле в поддержку путинской диктатуры. Но не факт, что у них это получится. Ксения Мишина опубликовала в InstaStories афишу предстоящего выступления поклонников "русского мира" и призвала жителей Израиля сделать все, чтобы этот рашистский концерт не состоялся.

Я обожаю Израиль. Там живет моя бабушка. Я израильтирована с раннего детства! Для меня эта страна пропитана силой, духом и любовью. И прекрасным отношением к детям. Я призываю всех жителей этой страны не впускать в свою историю таких предателей и фашистов, поддерживающих режим Z.

Скриншот: Instagram

Кроме того, Ксения опубликовала фотографию Якова Кедми – ведущего этого скандального концерта. Как отметила актриса, его уже выгнали с одного канала, и она надеется, что скоро он нигде не сможет найти работу.

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Скриншот: Instagram

Напомним, Николай Басков заявлял, что война в Украине – необходимая мера для русскоязычного населения.

Полина Гагарина в открытую поддержала военные действия на территории Украины, приняв участие в скандальном концерте в Лужниках.