Молодая жена Виктора Павлика намерена сделать ринопластику и грудь, но муж против

Екатерина Репяхова решила усовершенствовать внешность / Фото: instagram.com/repyahovakate
Изменения во внешности – дело сугубо индивидуальное. Но сейчас у многих время перемен, особенно, если это позволяют возможности. Так, только за последнее время мы писали, что блогер Анна Тринчер сделала грудь, певица Любовь Успенская – попу, а теперь о внешних улучшениях заговорила Екатерина Репяхова, жена музыканта Виктора Павлика.
На своей странице в Инстаграм девушка поделилась своим планом на год. И в этом списке значится сразу две операции: ринопластика и маммопластика.
И если ранее блондинка категорически отрицала столь радикальные изменения во внешности (хотя хейтеры регулярно советовали ей сделать операцию на нос), то теперь Екатерина и сама не против.
Усовершенствовать грудь молодая мама решилась после ГВ, так как утрачена былая форма. Но при этом жена артиста если и будет ставить импланты, то самые маленькие, которые только существуют.
И объяснила, почему сначала должна состояться свадьба, а только потом операция.
Вряд ли комплименты переубедят девушку отказаться от пластики, но поклонники все же продолжают пытаться.
Надо сказать, что Виктор Павлик против таких кардинальных перевоплощений. Очевидно, для него любимая женщина – хороша всегда, но Екатерина Репяхова намерена убедить мужа, что пластика ей необходима.
Что из этого выйдет, мы узнаем уже через несколько месяцев.
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