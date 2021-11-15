Монатик торговался с Лободой за трек 40 градусов – просил большой гонорар

Монатик не хотел продавать трек Светлане Лободе за малую сумму. / Фото: Коллаж: Сегодня

MONATIK, которого в этом году президент наградил званием Заслуженный артист Украины, начал карьеру певца в 2011 году. Но сначала он достигал музыкального успеха в области сонграйтинга (писал песни для артистов).

Так, он написал проницательный и чувственный трек с рабочим названием "Нравится" ("40 градусов"). Именно эта песня и "свела" Лободу с артистом, ведь она очень пришлась по душе певице, которая уже тогда принадлежала к числу самых популярных селебретис шоу-биза.

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Одним из невероятных достижений в моей жизни как автора было написание песни "40 градусов". Когда Светлана выбрала эту песню себе в репертуар, для меня это был топ мечтаний , – вспомнил MONATIK в программе " Позаочі ".

Монатик и Светлана Лобода сотрудничали почти десять лет назад. / Фото: Instagram

Однако, как признается Дмитрий, песня могла так и не появиться в портфолио певицы, ведь тогда сонграйтер просил за нее немалый гонорар.

Менеджеру Лободы автор песни объявил сумму 500 долларов, но певица была согласна на 400. MONATIK не стал отдавать хит, потому что считал такую сумму мизерной. Однако следующие два часа находился в раздумьях.

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Удивительно, но команда артистки согласилась на условия талантливого автора.

Потом два часа сидел над телефоном и все надеялся, что перезвонят. И уже был готов отдавать за 400, но перезвонили и сказали, что заберут за 500, – говорит певец.

Также Дмитрий рассказал, что Светлана изменила некоторые слова в тексте. Ведь он писал трек для подруги, а Лобода – маме.

Сейчас, как утверждает сама Лобода, за каждую песню она готова платить от 3 до 7 тысяч долларов.

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Смотрите клип LOBODA "40 градусов":

Отметим, что в Украине есть и другие известные авторы песен. В частности, реперка Alyona Alyona, которая до сих пор продает свои тексты известным коллегам, среди которых Монатик, Тина Кароль, Алексеев. А вот певица Jerry Heil часто пишет для Владимира Дантеса. Она автор его композиций "Теперь тебя 30", "Более или менее".

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