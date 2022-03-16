Монро помогает животным через прямые эфиры в Instagram. Звезда уже собрала немалую сумму

Травести-дива Монро помогает приютам и зооволонтерам / Фото: Instagram

Сейчас знаменитости оказывают помощь всем, кто нуждается в этом в период войны: старикам, женщинам, детям и даже животным. Так, Джоан Роулинг ранее пожертвовала более миллиона долларов деткам, а Монро собирает средства в помощь четырехлапым.

В Instagram травести-дива призналась, что собрала почти 1500$ тысяч через эфиры в соцсети.

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За неделю Прямых Эфиров с возможностью донатить мы собрали почти 1500$, которые будут направлены адресно приютам и зооволонтерам, которые могут купить еду, лекарства и заплатить за услуги по перевозке животных на запад или перевезти через границу!, – поделилась знаменитость.

В то же время Монро объяснила, что, к сожалению, многим приютам, которые находятся в блокаде или под обстрелами, помочь пока не выходит. По ее словам, "даже за вознаграждение никто не рискует жизнью под пулями".

Отдельно травести-дива поблагодарила украинскую армию, тероборону и волонтеров: "Благодаря вам, мы сейчас можем жить и помогать".

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Раньше Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов в помощь украинцам. Также звезда "Друзей" Дженнифер Энистон присоединилась к поддержке нашего народа.

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