Моргенштерн и LOBODA: что украинцы слушали на Spotify в 2021 году

Моргенштерн стал самым популярным исполнителем в Украине в 2021 году по версии Spotify / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/morgen_shtern

Украинцы в этом году стали меньше смотреть российского контента на YouTube, а вот с музыкой сейчас совсем другая ситуация. Согласно рейтингу, опубликованному на сайте Spotify, чаще всего в этом году украинцы слушали российских рэперов.

Украинские исполнители не попали в рейтинг самых популярных артистов в Украине в 2021 году. Чарт возглавил скандальный рэпер Моргенштерн.

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Скриншот: Spotify

В список лучших треков в Украине по версии Spotify попали песни не только российских исполнителей.

Скриншот: Instagram

В рейтинге самых популярных артисток в Украине по версии Spotify – LOBODA.

Скриншот: Spotify

Список популярных групп в Украине по версии Spotify возглавляют российские рокеры.

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Скриншот: Spotify

К слову, если обобщать, то в этом году российские исполнители стали чаще давать концерты в Украине. В 2021 году не раз приезжал Баста, впервые за долгое время выступила Ирина Круг, Любовь Успенская поехала в тур и посетила несколько украинских городов.

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