Моргенштерн разводится с женой? Дилара шокировала фанатов громким заявлением

Ділара нестандартно привітала свого чоловіка Моргенштерна з днем народження / Фото: instagram.com/morgen_shtern

В конце лета Моргенштерн женился на Диларе. Артист устроил из этого события трэш-шоу, на которое потратил 6,6 млн. гривен. Рэпер выбрал "стиль 90-х" с дешевыми костюмами, авто, конкурсами и фото в стиле "невеста на ладошке".

На днях Дилара Зинатулина напугала фанатов неоднозначной публикацией в Instagram. Жена Моргенштерна поделилась романтическим семейным фото на фоне скал. Очевидно, что фото были сделаны где-то возле Дубая, где пара живет последние пару месяцев.

Реклама

Записали фит. Мы расстаемся, – подписала фотографии девушка.

Скорее всего, пост был приурочен к 24-летию Моргенштерна, которое он отметил в компании Элджея. Однако вместо милого признания в любви рэпер получил от избранницы... намек на расставание.

Не знаем, то ли у Дилары специфическое чувство юмора, то ли она решила "раскачать" аудиторию перед премьерой какого-то трека. Но все же жене Моргеншетрна удалось удивить фолловеров. Многие задумались: "а вдруг, действительно конец браку?".

Реклама

Дилара не комментирует свое сообщение. Но, судя по тому, что вчерашний день пара провела вместе – супруги просто шутят.

Понравился этот материал? Голосуй! Да Нет

Реклама

Напомним, недавно на Моргенштерна возбудили новое дело о пропаганде наркотиков.