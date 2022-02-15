Мошенники не могут представлять Украину на Евровидении: глава "Суспільного" – о ситуации с Алиной Паш

Оргкомитет вскоре примет решение о ситуации / Фото: Facebook-страница Alina Pash, Facebook Николая Чернотицкого
Николай Чернотицкий, глава правления "Суспільного", на своей странице в Facebook озвучил свою позицию касательно истории с Алиной Паш.
Напомним, сегодня появилась информация о том, что пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым.
Сообщаем, что нам не известно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался и под таким номером никому не предоставлялся.
Оргкомитет вскоре соберется и решит, что делать дальше, и есть большая вероятность того, что Алина Паш не сможет представлять Украину на "Евровидении" в Турине. Сейчас идет разбирательство, что за документ был представлен "Суспільному".
Сегодня глава правления "Суспільного" Николай Чернотицкий поделился личным мнением о том, сказав, что "мошенники не могут представлять Украину на Евровидении".
Благодарность Государственной пограничной службе за оперативное разбирательство. Пресс-офицер ГНСУ заверил, что Общественный вещатель получит официальный ответ завтра до 11:00. После получения официального ответа будет собран оргкомитет Евровидения, на который будет приглашена Алина Паш и принято соответствующее решение.
Отдельно, как председатель правления, я буду обращаться в правоохранительные органы по предоставлению поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении.
Мы продолжаем следить за ситуацией.