Мошенники не могут представлять Украину на Евровидении: глава "Суспільного" – о ситуации с Алиной Паш

Оргкомитет вскоре примет решение о ситуации / Фото: Facebook-страница Alina Pash, Facebook Николая Чернотицкого

Николай Чернотицкий, глава правления "Суспільного", на своей странице в Facebook озвучил свою позицию касательно истории с Алиной Паш.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым.

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Сообщаем, что нам не известно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался и под таким номером никому не предоставлялся.

Оргкомитет вскоре соберется и решит, что делать дальше, и есть большая вероятность того, что Алина Паш не сможет представлять Украину на "Евровидении" в Турине. Сейчас идет разбирательство, что за документ был представлен "Суспільному".

Сегодня глава правления "Суспільного" Николай Чернотицкий поделился личным мнением о том, сказав, что "мошенники не могут представлять Украину на Евровидении".

Alina Pash / Фото: Facebook-страница Alina Pash

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Благодарность Государственной пограничной службе за оперативное разбирательство. Пресс-офицер ГНСУ заверил, что Общественный вещатель получит официальный ответ завтра до 11:00. После получения официального ответа будет собран оргкомитет Евровидения, на который будет приглашена Алина Паш и принято соответствующее решение. Отдельно, как председатель правления, я буду обращаться в правоохранительные органы по предоставлению поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении.

Мы продолжаем следить за ситуацией.