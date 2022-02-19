"Москальский х**": Христина Соловий разозлилась из-за русскоязычного кавера на ее хит (видео)

Христина Соловий разозлилась из-за кавера на ее песню / Фото: instagram.com/soloviyka

Пользователь TikTok под ником Паша Изотов выложил в соцсеть свою версию хита "Тримай", наложив на музыку строчки на русском языке. Христина Соловий отреагировала на это весьма резко.

В своем Instagram-профиле исполнительница, которая недавно впервые снялась Playboy, для опубликовала гневный пост, но вскоре его удалили. Артистка снова запостила сообщение, рассказав подписчикам о случившемся.

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Один москальский х**, который называет себя репером, осквернил мою песню, изуродовав мой голос, и наваливает с ней свой русский рэп в тиктоках и ютубе, – рассказала Христина.

Она сравнила этот поступок с "путинской стратегией отбирать территории и присваивать украинскую культуру" и попросила фолловеров блокировать видео с кавером.

Скриншот: instagram.com/soloviyka

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А вот и тот самый ремикс, который не понравился Христине Соловий: