Netflix "бросил" Меган Маркл, несмотря на многомиллионный контракт, но сделал одно исключение

Вскоре на экраны выйдет новый проект с Меган Маркл и принцем Гарри / Фото: Getty Images, скриншот

Вчера мы писали о том, что Netflix отказался транслировать мультсериал Меган Маркл. Но, как оказалось, стриминговый сервис готовит другую новинку при участии герцогов Сассекских.

Как сообщает Daily Mail, уже скоро Netflix покажет проект, ради которого по большей части Меган Маркл и приехала с принцем Гарри на Игры непобежденных.

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Меган Маркл не зря сопровождала принца Гарри в Нидерландах / Фото: Getty Images

По их информации, Netflix, несмотря на отмену запуска мультика "Жемчужина" о детстве Меган Маркл, они все же продолжает верить в благополучный исход совместных проектов с Archewell (фондом герцогов Сассекских) и планируют ряд других проектов.

Сейчас говорится о документальном сериале под названием Heart of Invictus. Именно его снимали на новых "Играх непобежденных", где знаменитая пара, кстати, демонстрировала всяческую поддержку Украине. Поэтому герцогиня, у которой двое маленьких детей, смогла вырваться на несколько дней, чтобы поддержать супруга в Нидерландах, наконец увидеться с королевой Елизаветой II в Виндзоре, а также – заснять ряд мероприятий и интервью для этого сериала Netflix.

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Стриминговый сервис готовит новый проект с герцогами / Фото: Getty Images

Так что нам только остается ожидать новинку от Меган и Гарри!

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