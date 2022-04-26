Муж Наталки Денисенко потроллил российское ТВ, сообщив о смерти Путина

Андрей Фединчик "похоронил" Путина в новом видео / Фото: instagram.com/andreyfedinchik
Известный актер Андрей Фединчик сейчас служит в территориальной обороне и защищает украинскую столицу от российский оккупантов. Но даже в такое непростое время актер старается не терять чувство юмора и поднимает настроение своим фолловерам в социальных сетях.
Так, на своей странице в Instagram Андрей Фединчик поделился пародией на российские новости, в которых сообщают о смерти главного рашиста Путина.
Где-то в недалеком будущем... – коротко подписал юмористическое видео актер.
Фединчик вставил в свое видео кадры из знаменитого балета "Лебединое озеро". Как известно, со времен СССР демонстрация по телевизору этого произведения Петра Чайковского стала вестником серьезных политических перемен в стране, а также смерти партийных бонз.
В комментариях поклонники актера оценили его чувство юмора и пожелали, чтобы слова Фединчика как можно скорее официально прозвучали с телеэкранов.
- "Пророческое видео"
- "Ждем с нетерпением!"
- "Дай Бог поскорее услышать это..."
- "Визуализация!"
Ранее мы сообщали, что Наталка Денисенко раскритиковала российского актера и бойфренда певицы Алины Гросу Романа Полянского, который молчит о войне в Украине.