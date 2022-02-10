Муж Валерии сравнил гастроли звезд шоу-биза с трудом шахтеров: Артист рискует своей жизнью

Муж Валерии считает работу артистов равноценной труду шахтеров / Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Недавно советская и российская актриса Мария Голубкина заявила, что не считает работу некоторых артистов (Ольги Бузовой, Анастасии Волочковой) слишком тяжелой. С ее словами не согласился продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин.

Если вы думаете, что они надевают нарядный костюм и чем-то отличаются от шахтеров или строителей, то вы ошибаетесь. Артист не спит ночами, гастролирует. Рискует своей жизнью, живет в разных часовых поясах. Всю жизнь в самолете, в дороге. Как Бременские музыканты. Артист все время в путешествии. Семью и дом они не видят. Если, конечно, артист востребован, – рассказал Пригожин в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Иосиф Пригожин сравнил работу артистов с трудом шахтеров / Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

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Он также назвал труд артистов "адским" и подчеркнул, что они трудятся круглосуточно.

Вот вы в шахте. Утром ушли на работу — вечером пришли. Так же и с артистом. Только артист не дома по выходным. У него круглосуточная работа. Это очень трудные деньги, — заявил Иосиф.

Что известно об Иосифе Пригожине?

Иосиф Пригожин – российский музыкальный продюсер. В разные годы сотрудничал с такими звездами, как его супруга и певица Валерия, Вахтанг Кикабидзе, Николай Носков, Александр Маршал, Авраам Руссо, Кристина Орбакайте и многими другими, говорится на страницах "Википедии".

В 2004 году женился на Валерии. Общих детей у пары нет. Пригожин считает родными детей Валерии от предыдущего брака.

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Ранее Иосиф Пригожин публично пристыдил Моргенштерна из-за его слов о Дне победы.