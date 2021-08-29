Мы реализовались в России, но приехали домой: Artik & Asti собрали аншлаг в Киеве

Artik & Asti выступили в Киеве / Фото: instagram.com/artikastiofficial

Группа Artik & Asti, клип для которых снял Алан Бадоев, вчера исполнила свои самые популярные хиты для украинской публики. Это был их первый за несколько лет концерт на родине. Дуэт прибыл в Украину прямо из Сочи, где участвовал в фестивале "Новая волна".

После шоу Анне и Артему (настоящие имена Artik & Asti) задали вопрос артистами какой страны они себя считают – России или все же Украины.

Artik & Asti ответили неоднозначно, отметив, что дома у них с музыкой "не сложилось", а в РФ все вышло более удачно.