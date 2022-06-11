На девушку, обвинившую принца Эндрю в изнасиловании, подали иск за домогательства

Вирджинию Джуффре обвиняют в сексуальных домогательствах / Фото: Getty Images

Секс-скандал с любимым сыном королевы Елизаветы навел шума в королевском обществе. И хотя принцу Эндрю удалось урегулировать вопрос с помощью денежной компенсации в размере 12 миллионов долларов, его положение в обществе была разрушено.

Но как оказалось, Вирджиния Джуффре, которая обвинила принца в изнасиловании, и сама не отличается кристально чистой репутацией. На 38-летнюю активистку подали иск в суд за сексуальные домогательства.

Реклама

Известно, что в юности Вирджиния стала жертвой Джеффри Эпштейна – девушка продолжительное время находилась в сексуальном рабстве у преступника. Именно тогда, по словам девушки, ее и изнасиловал принц Эндрю.

Однако, как сообщает New York Post, Джуффре тогда тоже совершала преступления в отношении других девушек. В иске, который на активистку подала 43-летняя Рина О, говорится о том, что Вирджиния без согласия домогалась к ней в 2001 году в особняке Эпштейна. По словам жертвы, Джуффре изнасиловала ее, пока Эпштейн наблюдал за этим со стороны.

Я стояла там, застыв, как олененок. Я не двигалась. Я была в шоке. Мне было стыдно и неловко, – рассказала Рина О.

Стоит отметить, что это уже не первые обвинения девушки в адрес Вирджинии Джуффре. Ранее она уже пыталась обратиться в суд и даже получила встречные обвинения от активистки.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что недавно принц Чарльз попал в скандал.