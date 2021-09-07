На Киркорова накинулись из-за вакцинации: "Как-то не патриотично!"

Филипп Киркоров за границей вакцинировался Файзером. За это его раскритиковали россияне / Фото: instagram.com/fkirkorov
Многие звезды выкладывают в соцсети фото или видео, снятые во время вакцинации. Филипп Киркоров, который помирился с Лободой после обвинений в плагиате, решил не отставать от коллег.
В ролике, опубликованном в Instagram-профиле Филиппа, он говорит: "Ну что ж, моя вторая вакцина", а затем спрашивает у медсестры, что ему будут колоть, на что та отвечает: "Pfizer".
В комментариях к этому посту на Киркорова посыпались претензии и вопросы фолловеров – многие не понимают, почему артист не выбрал российскую вакцину:
- "Какой ты тогда да народный артист России с американской вакциной. Российской слабо что ли уколоться"
- "Что же ты, батюшка, Спутнику не доверяешь? Вроде патриот?"
- "Спутник, Филичка, Спутник надо делать"
- "Не патриотично"
- "Не поддерживаете отечественного производителя?"
- "Сценка вакцинации постановочная"
Некоторые пользователи соцсети вообще усомнились в правдивости записанного на видео:
- "М-да... и этот туда же... и на камеру... витамином С... Лохотрон"
- "А почему шприц воткнула, а не нажала, жидкость в шприце вся и осталась, постанова чистая"
Филипп Киркоров не реагирует на вопросы и комментарии своих подписчиков. Он также не уточнил, в какой стране вакцинировался, но, вероятно, это была Италия, где он провел последнее время – певец посетил Венецию, где состоялась презентация новой коллекции Alta Moda Доменико Дольче и Стефано Габбана.
Что о вакцинации думают звезды шоу-бизнеса – смотрите в сюжете:
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