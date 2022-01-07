На украинском ТВ в Рождество покажут концерт российского певца Артура Пирожкова

Концерт российского артиста Артура Пирожкова покажут в Украине / Фото: instagram/arthurpirozhkov
Российский артист Александр Ревва известен большинству слушателей под псевдонимом Артур Пирожков. Совсем недавно исполнитель побывал в Киеве, где встретился с Настей Каменских и записал с ней несколько видео в ТикТок.
Тогда за ролики с артистом Настю Каменских сильно раскритиковали фанаты.
Не побоялись хейта со стороны поклонников на одном из украинских музыкальных телеканалов, где решили показать целый сольный концерт Пирожкова в Рождество.
В официальном Instagram-аккаунте канале опубликовали промо к трансляции.
Скандал с концертом Пирожкова в Украине
Концерт Артура Пирожкова в Украине анонсировали на 31 марта 2022 года во Дворце Спорта в Киеве. Более того, в продаже уже появились билеты на выступление российского артиста.
Однако, не все украинские слушатели остались довольны тем, что певцу из России разрешили провести свое шоу в Киеве.
В социальных сетях на организаторов концерта обрушился шквал критики с требованием отменить выступление артиста из страны-агрессора.
Напомним, что ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк требует запретить концерты российских исполнителей в Украине. Шоумен прокомментировал свою позицию и объяснил зачем создал петицию о запрете на въезд артистов из РФ.