На украинском ТВ в Рождество покажут концерт российского певца Артура Пирожкова

Концерт российского артиста Артура Пирожкова покажут в Украине / Фото: instagram/arthurpirozhkov

Российский артист Александр Ревва известен большинству слушателей под псевдонимом Артур Пирожков. Совсем недавно исполнитель побывал в Киеве, где встретился с Настей Каменских и записал с ней несколько видео в ТикТок.

Тогда за ролики с артистом Настю Каменских сильно раскритиковали фанаты.

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Не побоялись хейта со стороны поклонников на одном из украинских музыкальных телеканалов, где решили показать целый сольный концерт Пирожкова в Рождество.

Скриншот – instagram.com/m1ukraine/

В официальном Instagram-аккаунте канале опубликовали промо к трансляции.

Скриншот – instagram.com/m1ukraine/

Скандал с концертом Пирожкова в Украине

Концерт Артура Пирожкова в Украине анонсировали на 31 марта 2022 года во Дворце Спорта в Киеве. Более того, в продаже уже появились билеты на выступление российского артиста.

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Однако, не все украинские слушатели остались довольны тем, что певцу из России разрешили провести свое шоу в Киеве.

В социальных сетях на организаторов концерта обрушился шквал критики с требованием отменить выступление артиста из страны-агрессора.

Скриншот: Facebook/concert.ua

Напомним, что ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк требует запретить концерты российских исполнителей в Украине. Шоумен прокомментировал свою позицию и объяснил зачем создал петицию о запрете на въезд артистов из РФ.