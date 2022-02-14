Началась травля? Alina Pash сообщила о взломе ее аккаунта

Алина Паш сообщила о взломе ее Facebook-аккаунта / Фото: instagram.com/alinapash/
Обращаясь к своим подписчикам, Алина Паш призвала не вестись на провокации. Тем временем Сергей Стерненко заявил, что исполнительница подделала справку о въезде в Крым с территории Украины, что явно нарушает правила Национального отбора и может грозить Паш дисквалификацией.
В Instastories Alina Pash написала, что ее Facebook-аккаунт взломан. В этом можно убедиться, перейдя по ссылке.
Певица утверждает, что кому-то выгодно создавать подобные провокации против нее, что кто-то не хочет, чтобы песня "Тіні забутих предків" поехала на "Евровидение-2022".
Друзья, подумайте, кому выгодно создавать такие провокации и ссорить нас внутри страны в момент, когда всем украинцам нужно держаться вместе, – написала Alina Pash в сторис.
Вчера Alina Pash показала документы о легальном пересечении границы с Крымом. Сейчас бумаги проверяют на достоверность.
Согласно прогнозам букмекеров, Украина занимает второе место в рейтинге фаворитов "Евровидения-2022", уступая Италии.
Когда состоится "Евровидение-2022"
В этом году песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Турине (Италия). В конкурсе примет участие 41 страна. Первый полуфинал запланирован на 10 мая, второй — на 12. Финал "Евровидения-2022" проведут 16 мая.
Стоит отметить, что Италия будет принимать конкурс в третий раз.