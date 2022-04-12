Наконец-то! В Украине хотят запретить российскую музыку на радио и ТВ

Народные депутаты предлагают запретить российскую музыку по радио и телевидению / Фото: скриншот

Народные депутаты предлагают запретить российскую музыку по радио и телевидению до окончания войны, в частности, до освобождения всех оккупированных украинских территорий.

Согласно законопроекту, запрет на российскую музыку будет касаться ее исполнения гражданами и резидентами государства-агрессора. Такие треки нельзя будет услышать:

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по радио и телевидению;

в развлекательных заведениях;

в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);

в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;

в гостиничном и ресторанном бизнесе;

в кинотеатрах;

в общественном пространстве.

Кроме этого предлагается увеличить квоты украинской музыки в радиоэфире и на музыкальных телеканалах – до 50%. Сейчас это время составляет 35%.

Напомним, ранее в Верховной Раде предложили лишить званий Ани Лорак, Николая Баскова. Таисию Повалий, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого .