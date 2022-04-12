Наконец-то! В Украине хотят запретить российскую музыку на радио и ТВ

Народные депутаты предлагают запретить российскую музыку по радио и телевидению / Фото: скриншот
Народные депутаты предлагают запретить российскую музыку по радио и телевидению до окончания войны, в частности, до освобождения всех оккупированных украинских территорий.
Согласно законопроекту, запрет на российскую музыку будет касаться ее исполнения гражданами и резидентами государства-агрессора. Такие треки нельзя будет услышать:
- по радио и телевидению;
- в развлекательных заведениях;
- в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);
- в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;
- в гостиничном и ресторанном бизнесе;
- в кинотеатрах;
- в общественном пространстве.
Кроме этого предлагается увеличить квоты украинской музыки в радиоэфире и на музыкальных телеканалах – до 50%. Сейчас это время составляет 35%.
Напомним, ранее в Верховной Раде предложили лишить званий Ани Лорак, Николая Баскова. Таисию Повалий, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого .