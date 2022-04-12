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Наконец-то! В Украине хотят запретить российскую музыку на радио и ТВ

Элина Пелешенко
12 апреля, 11:26
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете российской музыки

Народные депутаты предлагают запретить российскую музыку по радио и телевидению / Фото: скриншот

Народные депутаты предлагают запретить российскую музыку по радио и телевидению до окончания войны, в частности, до освобождения всех оккупированных украинских территорий.

Согласно законопроекту, запрет на российскую музыку будет касаться ее исполнения гражданами и резидентами государства-агрессора. Такие треки нельзя будет услышать:

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  • по радио и телевидению;
  • в развлекательных заведениях;
  • в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);
  • в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;
  • в гостиничном и ресторанном бизнесе;
  • в кинотеатрах;
  • в общественном пространстве.

Кроме этого предлагается увеличить квоты украинской музыки в радиоэфире и на музыкальных телеканалах – до 50%. Сейчас это время составляет 35%.

Напомним, ранее в Верховной Раде предложили лишить званий Ани Лорак, Николая Баскова. Таисию Повалий, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого .