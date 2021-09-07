Наркоз с трубкой в горле: супруга Владимира Остапчука перенесла операцию (фото)

Кристина Горняк перенесла первую в жизни операцию / Фото: instagram.com/kristygor
Супруга Владимира Остапчука, который недавно заявил в полицию на экс-супругу, Кристина не стала уточнять, какую именно операцию ей сделали. Девушка лишь отметила, что хирургическое вмешательство было плановым и сейчас она восстанавливается дома.
По словам Кристины, ей делали наркоз. Девушка показала несколько кадров из больницы и рассказала о своем самочувствии.
Нет ничего важнее здоровья. В этот раз я переживала из-за наркоза. Тем более, когда услышала, что с трубкой в горле. А потом поняла, что он наоборот безопасны и полностью доверилась, – поделилась Кристина.
В то время, пока Кристина была в больнице, Владимир попросил своих подписчиков поддержать его супругу в соцсетях. Он также опубликовал фото букета, который подарил Кристине, когда она вернулась домой.
Любимая уже спит, но она такая у меня умничка, такая стойкая и жизнерадостная. Люблю, – написал Остапчук.
Что известно об отношениях Владимира и Кристины:
- Владимир Остапчук и Кристина Горняк (сейчас девушка взяла фамилию мужа – Остапчук) познакомились в 2019 году.
- В 2020 году у них состоялась помолвка.
- Пара поженилась 15 октября прошлого года. Звездная свадьба прошла в роскошном ресторане под Киевом, а молодоженов и гостей развлекала Верка Сердючка.
Смотрите интервью Владимира и Кристины для "Зіркового шляху":