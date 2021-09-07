Наркоз с трубкой в горле: супруга Владимира Остапчука перенесла операцию (фото)

Кристина Горняк перенесла первую в жизни операцию / Фото: instagram.com/kristygor

Супруга Владимира Остапчука, который недавно заявил в полицию на экс-супругу, Кристина не стала уточнять, какую именно операцию ей сделали. Девушка лишь отметила, что хирургическое вмешательство было плановым и сейчас она восстанавливается дома.

По словам Кристины, ей делали наркоз. Девушка показала несколько кадров из больницы и рассказала о своем самочувствии.

Нет ничего важнее здоровья. В этот раз я переживала из-за наркоза. Тем более, когда услышала, что с трубкой в горле. А потом поняла, что он наоборот безопасны и полностью доверилась, – поделилась Кристина.

Скриншот: Instagram

В то время, пока Кристина была в больнице, Владимир попросил своих подписчиков поддержать его супругу в соцсетях. Он также опубликовал фото букета, который подарил Кристине, когда она вернулась домой.

Любимая уже спит, но она такая у меня умничка, такая стойкая и жизнерадостная. Люблю, – написал Остапчук.

Скриншот: Instagram

Что известно об отношениях Владимира и Кристины:

Владимир Остапчук и Кристина Горняк (сейчас девушка взяла фамилию мужа – Остапчук) познакомились в 2019 году.

В 2020 году у них состоялась помолвка.

Пара поженилась 15 октября прошлого года. Звездная свадьба прошла в роскошном ресторане под Киевом, а молодоженов и гостей развлекала Верка Сердючка.

Смотрите интервью Владимира и Кристины для "Зіркового шляху":