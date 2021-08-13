Настя Каменских в коротеньком платье похвасталась стройными ногами и это идеальный образ на вечер

Настя Каменских показала стройные ноги в коротком платье / Фото: instagram.com/kamenskux

Каменских усердно работает над своим телом, а результатами работы лишний раз не против похвастаться перед фолловерами.

В соцсети Настя опубликовала теплые кадры из отпуска – на них певица позирует в коротком белом платье на бретелях и трендовых босоножках с квадратным мысом.

Настя Каменских показала стройные ноги / Фото: instagram.com/kamenskux

Платье звезды идеально вписывается в дневной или вечерний променад, а главное – его можно сочетать с разными аксессуарами и обувью.

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Настя Каменских показала стильный летний аутфит / Фото: instagram.com/kamenskux

Как худеет Настя Каменских

Певица рассказала, что когда она начала заниматься спортом, у нее был режим питания, тренировок по графику и очень требовательное отношение к самой себе.

Если ее объемы уменьшались, килограммы уходили, то она была довольна собой. Но как только появлялся +1 см или даже +0,5 кг, она начинала себя жестко критиковать.

Теперь, по словам NK, ее отношение к телу поменялось – она постепенно нашла баланс между черным и белым, между запретами и разрешениями.