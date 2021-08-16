Настя Каменских выступила в Одессе перед возвращением Ани Лорак (фото, видео)

Настя Каменских выступила в Одессе / Фото: instagram.com/kamenskux
В Одессе продолжается "парад звезд" – после аншлага Светланы Лободы в ночном клубе IBIZA зажигала Настя Каменских. Певица и ее горячий дуэт весь вечер танцевали под самые популярные треки, а публика подпевала любимице.
На сцену NK уже традиционно вышла в красном платье с корсетным верхом и сексуальными вырезами на бедрах, добавив к образу ботфорты.
Судя по многочисленным видео с концерта в соцсетях, больше всего фанаты зажигали под песню "Попа как у Ким".
Смотрите видео с сольного концерта Насти Каменских в клубе IBIZA.
Напомним, что уже сегодня в Одессе состоится первый за несколько лет концерт Ани Лорак в Украине. Более того, певица отыграет второе шоу на следующий день – 17 августа.
Лорак обещает поклонникам два незабываемых концерта в клубе ITAKA, а также готовит для публики любимые хиты на украинском языке.
8 августа в клубе IBIZA выступил российский рэпер Баста, которому ранее был запрещен въезд в Украину.
Однако этой весной он уже дал несколько концертов в разных городах нашей страны. В городе у Черного моря артист собрал полный зал.
Смотрите, как в Киеве протестовали перед концертом Басты:
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