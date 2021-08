У Наталки Карпы с супругом есть слово-активатор для решения важных вопросов

Наталка Карпа поделилась лайфхаком, как выяснять отношения с мужем без ссор / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Известная певица Наталка Карпа за кулисами шоу "Співають всі!" откровенно рассказала, почему только в 38 лет решилась родить первого ребенка:

До этого была жизнь в каком-то постоянном гастрольном графике, съемках, интервью. Я жила фразами: все успеем, все сделаем, все будет. Но сейчас понимаю – нужно было стартовать раньше. Ведь это такой кайф и счастье! Да, конечно, бессонные ночи никто не отменял, к примеру, сегодня я спала 3 часа, но эти жертвы того стоят!

Также артистка отметила, что после рождения ребенка ее жизнь круто изменилась не только постоянными бессонными ночами, но и пониманием многих важных моментов. К примеру, она начала замечать, что в ее жизни присутствует лишняя суета и научилась отбрасывать все ненужное:

Потому что раньше я бралась за все. Теперь я четко расставляю приоритеты. А еще научилась ценить семью и домашний уют, хотя понимаю, что это ежедневная большая работа. Это может красиво выглядеть на картинке или на экране, а в жизни – это работа!.

Певицу Наталку Карпу выписали из роддома / Фото: instagram.com/tarabarova

И с супругом Евгением Тереховым певица постоянно работает над поддержанием семейных ценностей и развитием своих отношений. По словам певицы, после рождения дочери Златы у них состоялось распределение обязанностей, ведь они почувствовали определенную ответственность во всем – начиная финансовой составляющей и до моральных норм:

У нас так сложилось, что мы с мужем – два лидера, нам изначально было непросто. Но у нас есть слово-активатор: "стол" и, если нужно устроить разбор полетов – садимся и разговариваем. Однажды даже было такое, что мы в ресторане взяли листики и написали список качеств, которые каждый хотел бы изменить в партнере, и обменялись ими.

Певица говорит, что это была их первая ссора, а тот список до сих пор есть у нее.

Наталка Карпа с мужем Евгением Тереховым / Фото: facebook.com/natalkakarpa

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них:

Италия,

Франция,

Австралия,

Нидерланды,

Бразилия,

Дания,

Польша и другие.

Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу. Два первых выпуска шоу на канале "Украина" уже посмотрели 5 687 515 зрителей, выпуск, который зрители увидели в минувшие выходные стал лучшей программой дня на украинском ТВ.

Ранее сообщалось, что на шоу "Співають всі!" выбрали первых финалистов.